هل يعود سانشو إلى مانشستر سيتي؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن إمكانية عودة لاعب بوروسيا دورتموند الألماني جادون سانشو، إلى صفوف ناديه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويعد سانشو من بين الأهداف الهامة لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها مانشستر يونايتد، الذي دخل في مفاوضات مع إدارة دورتموند بشأن اللاعب.

وترفض إدارة النادي الألماني التخلي عن سانشو بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني، وهو المقابل الذي يصعب دفعه، في ظل الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها الأندية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولحسب صحيفة الصن الإنجليزية، فإن سانشو قد أخبر المقربين منه أنه منفتح للعودة إلى مانشستر سيتي بعد تعقد المفاوضات بين دورتموند ويونايتد.

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وأضافت الصحيفة البريطانية أن اللاعب أكد لأصدقائه علي تقبله لفكرة العودة للسيتيزنز، إذا ما كان مدرب الفريق الإنجليزي، بيب جوارديولا مقتنعًا بقدراته ويرغب في ضمه إلى تشكيلته.

وكان سانشو، البالغ من العمر 20 عامًا قد لعب في صفوف السكاي بلوز خلال الفترة بين عامي 2015 و2017 قبل الانتقال إلى بوروسيا دورتموند.

وتألق سانشو بشكل لافت خلال الموسم الحالي، إذ تمكن من تسجيل 17 هدفًا وصناعة 16 آخرين لزملائه خلال 29 مباراة شارك بها في الدوري الألماني.

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