حسن الراهب يشكر جماهير النصر ويؤكد اتجاهه إلى التصعيد!

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قدم لاعب النصر السعودي السابق، حسن الراهب، شكره لجماهير العالمي، التي أعربت في الساعات الماضية عن محبتها الكبيرة واحترامها للمهاجم الوفي، مؤكدًا أنه سيقوم بتصعيد الأمر ضد الإعلامي فهد الروقي، الذي ذكر معلومة مغلوطة تفيد بأنه لم يحصل على كافة مستحقاته من النادي العاصمي.
وقال مهاجم الشباب الحالي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “أجدد شكري وتقديري لجمهور النصر ولإدارة الدكتور العزيز صفوان السويكت وللخلوق عبدالرحمن الحلافي وأكرر التأكيد أن كامل حقوقي المادية استلمتها”.
وأضاف مهاجم النصر السابق “لن اكتفي بنفي الخبر الملفق الذي يهدف لتشويه صورة النصر ورجاله، فقد قررت تقديم شكوى ضد الإعلامي الذي ذكر معلومات مغلوطة عني رغم التصحيح والنفي”.
وكان حسن الراهب قد أكد عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن وجود مستحقات متأخرة له عند فارس نجد، وشدد على أنه حصل على كافة مستحقاته المالية منذ العام الماضي.
ونشر اللاعب السعودي صورة لخطاب مخالصته مع نادي النصر، والذي تضمن توقيع خطي بتسلمه كافة أمواله المستحقة لدى فريقه السابق، وذلك بتاريخ 10 سبتمبر 2019، وعلق الراهب بقوله “جمهور نادي النصر الحبيب، تعلمون مثلما أعلم مقدار محبتكم لدي ولا زلت أحبكم وسأظل”.
وتفاعلت جماهير العالمي بشكل كبير مع تغريدة لاعب الفريق السابق، وأكدت محبتها واحترامها للمهاجم الوفي، ودشنت وسمًا عبر موقع “تويتر” كان بعنوان “وجمهور النصر يحبك يا الراهب”، أعربت من خلاله عن شكرها للراهب، وتمنت له كل التوفيق في مسيرته المقبلة.
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