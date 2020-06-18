رياضة | نجم الزمالك مطلوب في وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك مطلوب في وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية عن دخول وادي دجلة في مفاوضات مع أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للزمالك والمعار إلى صفوف سموحة وذلك من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تقديم وادي دجلة عرضًا رسميًا لإدارة الزمالك من أجل بحث إمكانية الحصول على خدمات أبو الفتوح.

وطالب جهاز الفني لكرة القدم في وادي دجلة إدارة النادي بتدعيم مركز الظهير الأيسر في الموسم المقبل.

ولم تحسم إدارة الزمالك حتى هذه اللحظة مصير أحمد أبو الفتوح من العودة إلى صفوف القلعة البيضاء على الرغم من تألقه مع المنتخب الأوليمبي وسموحة السكندري.