رياضة | نبأ سار لجماهير الإسماعيلي بشأن فخر الدين بن يوسف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر نبأ سار لجماهير الإسماعيلي بشأن فخر الدين بن يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير نادي الإسماعيلي اخبار سارة في الساعات الماضية بشأن اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف نجم الفريق ومستقبله مع النادي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن إدارة الدراويش توصلوا لاتفاق مع بن يوسف من أجل تجديد عقده مع الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

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وسوف يحضر فخر الدين بن يوسف إلى الإسماعيلية فوز إعادة تشغيل رحلات الطيران بين مصر وتونس.

وكان فخر الدين بن يوسف قد انتقل إلى نادي الاسماعيلي في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية مجانا.

وأوضحت تلك التقارير إلى أن اللاعب التونسي تلقى العديد من العروض المغرية من الدوري السعودي والإماراتي والعودة مرة أخرى إلى الدوري التونسي أيضاً.