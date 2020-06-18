رياضة | تطورات جديدة بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة الإسباني.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع فريق برشلونة في صيف موسم 2021 القادم.

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ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن ليونيل ميسي اتفق مع إدارة النادي على تجديد عقده لمدة عامين إضافيين حتى صيف موسم 2023.

وسوف يتضمن هذا العقد بين ميسي وإدارة البارسا نفس بنود العقد الماضي، حيث يحق للاعب الأرجنتيني الرحيل عن الفريق الكتالوني في نهاية كل موسم.

وقرر ميسي عدم الرحيل عن صفوف برشلونة هذا الصيف، وتسعى إدارة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي لتجديد العقد قبل بداية الموسم الجديد.