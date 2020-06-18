رياضة | بعد خسارة كأس إيطاليا.. تعرف على موعد لقاء يوفنتوس القادم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد خسارة كأس إيطاليا.. تعرف على موعد لقاء يوفنتوس القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنازل نادي يوفنتوس الإيطالي عن لقب كأس إيطاليا، بالخسارة في المباراة النهائية أمام نادي نابولي بنتيجة 4/2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لسلبي دون أهداف، على أرضية ملعب "أوليمبيكو" بالعاصمة روما.

وفقد اليوفي ثاني ألقابه لهذا الموسم، بعد أن خسر لقب السوبر الإيطالي في شهر ديسمبر الماضي، حينما خسر ضد لاتسيو بنتيجة 3/1.

وسيتوجه يوفنتوس أنظاره نحو بطولة الدوري الإيطالي، حيث سيخوض أولى لقاءاته في البطولة، منذ توقف النشاط في شهر مارس، بسبب فيروس كورونا.

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وسيحل يوفنتوس ضيفاً بملعب "ريناتو ديلارا" لمواجهة صاحب الأرض نادي بولونيا، وذلك في الجولة 27 من بطولة الدوري الإيطالي.

وسوف تقام المباراة مساء الاثنين 22 يونيو المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع مساءاً بتوقيت جرينتش.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب أندية الكالتشيو برصيد 63 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.