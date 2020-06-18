رياضة | لاعب منتخب فرنسا السابق ينصح جريزمان بمغادرة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاعب منتخب فرنسا السابق ينصح جريزمان بمغادرة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللاعب الدولي الفرنسي ونادي مارسيليا السابق إريك دي ميكو نصيحة لمواطنه أنطوان جريزمان المحترف ضمن صفوف نادي برشلونة الاسباني بمغادرة النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال إريك دي ميكو في تصريحات صحفية اليوم:"ليس لدي شك في إمكانيات جريزمان، هو لاعب مذهل بالنسبة لي، ولكن عندما لا يناسبك النادي أو لا يريدك، فمن الأفضل أن تبحث عن مكان آخر العديد من الأندية الكبيرة على استعداد للترحيب به، ويمكن أن يبرز فيها أكثر من برشلونة".

وأضاف لاعب مارسيليا السابق:"برشلونة نادٍ خاص للغاية، وواجه العديد من اللاعبين العظماء مشاكل فيه مثل تييري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش إذا كان اللعب في برشلونة وسط ظروف طبيعية أمر صعب بالفعل، فالوضع الآن أصعب".

يذكر أن أنطوان جريزمان قد انضم لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي اتلتيكو مدريد الإسباني.