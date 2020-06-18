رياضة | الكشف عن وجهة «كينو» المُقبلة في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن وجهة «كينو» المُقبلة في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث تقرير صحفي برازيلي مساء اليوم الأربعاء عن وجهة النجم البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز في الموسم الجديد بعد اقتراب رحيله عن النادي السماوي.

وجهة كينو المقبلة في الميركاتو الصيفي

وأوضح تقرير صحفي برازيلي اقترب "كينو" جناح نادي بيراميدز، من العودة مرة أخرى إلى الدوري البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد بعد رحيله في عام 2018 إلى الدوري المصري مقابل 10 ملايين دولار، قادما من بالميراس البرازيلي.

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وذكرت صحيفة "Mercado de Bola" البرازيلية أن نادي أتلتيكو مينيرو اقترب من حسم الصفقة والتعاقد مع كينو لاعب فريق بيراميدز.

وأكدت الصحيفة البرازيلية أن أتلتيكو مينيرو سيقوم بدفع مبلغ 3 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات كينو من بيراميدز.

وأتمت الصحيفة أن هناك رغبة من قبل الجزيرة الإماراتي في التعاقد مع كينو بشكل نهائي، حيث أكدوا قبل أيام على وجود مفاوضات مع مالك بيراميدز، سالم الشامسي، لكن لم يتطرقوا إلى أي تفاصيل مادية.