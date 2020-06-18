شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في باريس سان جيرمان بسبب نيمار ومبابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يتحرك مسؤولو نادى باريس سان جيرمان الفرنسى لحسم ملف تمديد تعاقد النجم البرازيلى، نيمار جونيور، مهاجم الفريق.

وذكرت صحيفة «لو باريزيان» فى تقرير لها: «رغم كل ما يثار فى وسائل الإعلام الكتالونية بأن نيمار سيبقى فى صفوف بى إس جى لموسم رابع، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يفاتحه النادى الفرنسى فى تجديد التعاقد».

وأشارت الصحيفة الفرنسية: «فى المقابل، فإن إدارة بى إس جى تحركت بالفعل قبل عدة أشهر للتفاوض لتمديد تعاقد كيليان مبابى شريك نيمار فى خط هجوم الفريق».

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بنيمار جونيور، فإن المفاوضات معه متوقفة.

ونقلت «لو باريزيان» على لسان أحد المقربين لنيمار جونيور: «لم تتح لنا أى فرصة للتحدث مع الإدارة الباريسية فى أى شىء».

وقالت الصحيفة إن المؤشرات داخل باريس سان جيرمان تذهب إلى أن هناك متسعا من الوقت للتفاوض والاتفاق مع نيمار على تمديد تعاقده.

يُذكر أن تعاقد نيمار جونيور وكيليان مبابى ينتهى مع الفريق الباريسى فى صيف 2022.

وكان البرازيلى ليوناردو، المدير الرياضى للنادى الباريسى، أكد فى حوار لصحيفة «جورنال دو دومانش» أن الأولوية حاليا لتمديد تعاقد نجمى الفريق.

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على جانب آخر، يتطلع نادى باريس سان جيرمان لضم أكثر من لاعب بصفوف بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية لسد الثغرات الدفاعية.

وأشارت شبكة «سكاى سبورت ألمانيا» إلى أن بى إس جى يرغب فى ضم دافيد ألابا، ظهير أيسر البافارى، لتعويض الاستغناء عن ليفين كورزاوا بانتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

وذكرت أن إدارة النادى الباريسى استطلعت رغبة المقربين من ألابا، الذى ينتهى تعاقده فى صيف 2021.

ولفتت إلى أن بايرن ميونخ لا ينوى التفريط فى خدمات لاعبه النمساوى، بل يتطلع لتمديد التعاقد معه والاحتفاظ به لسنوات قادمة.

فى سياق متصل، ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية وإذاعة «كادينا سير» الإسبانية أن سان جيرمان يتطلع أيضا لضم لوكاس هرنانديز اللاعب الأغلى فى تاريخ البوندزليجا بانتقاله إلى بايرن ميونخ مقابل 80 مليون يورو.

ولفتت إلى أن لوكاس هرنانديز لم يتأقلم بعد مع الفريق البافارى، سواء فى مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيسر، بينما يرغب النادى الباريسى فى ضمه لتعزيز خط الدفاع.

وأوضحت أن ما يعرقل الصفقة مدى استعداد بى إس جى لإتمام الصفقة بمقابل مادى ضخم، إضافة إلى تصريحات هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، الذى أبدى تمسكه باستمرار اللاعب الفرنسى.

كما أن شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية قالت إن بى إس جى مهتم بضم فرد من عائلة هرنانديز «نعم لوكاس.. وليس شقيقه ثيو».