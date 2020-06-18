شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدرس عرض بيراميدز للتعاقد مع «مجدي».. ويتلقى عرضين لرحيل «شكري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل عبدالرحمن مجدى، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، ضمن اهتمامات مسؤولى نادى بيراميدز، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلمت «المصرى اليوم» أن جناح الإسماعيلى ضمن قائمة الصفقات الجديدة التى يسعى (أنتى)، المدير الفنى لبيراميدز، إلى التعاقد معها، خاصة أن الفريق يعانى من أزمة فى مركز الجناح الأيمن، لاسيما فى ظل عدم اقتناع الجهاز الفنى بمستوى إبراهيم حسن، لاعب الفريق القادم فى بداية الموسم الحالى من صفوف نادى الزمالك. وشهدت الأيام الماضية دخول هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، فى مفاوضات مع عبدالرحمن مجدى، من أجل إقناعه بالانضمام للفريق فى الفترة المقبلة، ونجح عبد الرحمن مجدى فى جذب الأنظار إليه بفضل المستوى المتميز الذى ظهر عليه مع الإسماعيلى، وكذلك المنتخب الأوليمبى الذى نجح فى التتويج ببطولة الأمم الإفريقية للشباب.

ولم يحسم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى حتى الآن موقفهم الأخير، سواء بالموافقة على رحيل عبد الرحمن مجدى أو الرفض، منتظرا رأى الجهاز الفنى للفريق الكروى وكذلك اللجنة الفنية.

فيما يكثف مسؤولو قلعة الدراويش من المفاوضات مع نظرائهم فى نادى سموحة من أجل الحصول على خدمات مدافع الفريق محمود معاذ، والذى يعتبر أحد الأهداف الهامة التى يسعى الإسماعيلى للتعاقد معها، وكان قريبا من الانتقال للفريق قبل بداية الموسم الحالى، ولكن لم تكتمل المفاوضات بسبب الاختلاف على المقابل المادى.

من جهة أخرى، ينتظر النادى الإسماعيلى وصول عروض رسمية من ناديى المقاولون العرب ومصر المقاصة للتعاقد مع شكرى نجيب، مهاجم الدراويش المعار لنهاية الموسم لذئاب الجبل، لدراستها واختيار العرض المالى الأفضل، مع استطلاع رغبة اللاعب، بعد تلقى إدارة الدراويش مفاوضات شفهية من مسؤولى المقاولين والمقاصة بشأن اللاعب.