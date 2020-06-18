شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يرفض عرضًا إماراتيًا.. ويتمسك بالاستمرار في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض التونسى على معلول، الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عرضا من أحد الأندية الإماراتية للرحيل عن القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل، وتمسك اللاعب بالاستمرار مع الفريق الأحمر لسببين، أولهما ان اللاعب التونسى يفضل استكمال عقده مع القلعة الحمراء، خصوصا أنه يحظى بتقدير من جانب الجهاز الفنى والإدارى بالفريق بعد تألقه مع الفريق، سواء خلال مباريات الدورى الممتاز قبل توقف النشاط الكروى بسبب تفشى ظاهرة «كورونا»، والسبب الثانى أن معلول لا يرغب فى خسارة شعبيته الكبيرة التى اكتسبها مع جماهير النادى، لاسيما أن اللاعب أبلغ المقربين منه أن المبلغ المالى الذى تلقاه من النادى الإماراتى لا يختلف كثيرا عما يتقاضاه بالقلعة الحمراء، ومن ثم فلا جدوى من الموافقة على أى عرض خليجى خلال المرحلة المقبلة حتى لا يخسر شعبيته بالقلعة الحمراء، وعلمت «المصرى اليوم» أن «معلول» يرغب فى ختام مشواره الكروى بالأهلى ما لم يتلق عرضا تونسيا أو أوروبيا يليق بإمكانياته فى حالة عدم تمديد عقده بعد انتهائه فى المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى سادت حالة من الارتباك داخل الفريق الكروى الأول بالنادى بسبب عدم وضوح موقف السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، من العودة إلى القاهرة من عدمه فى ظل اقتراب استئناف الفريق للتدريبات استعدادا لعودة النشاط الكروى فى الفترة المقبلة، وعلمت «المصرى اليوم» أن لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، أرجأت حسم ملف عدد من اللاعبين لحين وضوح موقف «فايلر» الذى يتواجد فى سويسرا بدعوى زيارة أسرته والحصول على رأيهم بشأن تمديد عقده مع النادى لمدة موسمين.

وعلمت «المصرى اليوم» أن لجنة التخطيط طلبت من صالح جمعة، لاعب الوسط المهاجم، الانتظار بشأن حسم مصيره داخل الفريق لحين معرفة قرار «فايلر» بشأن تمديد عقده من عدمه، لاسيما أن اللاعب تلقى عدة عروض محلية ولا يفضل الانتقال على سبيل الإعارة، وإنما يرغب فى الحصول على الاستغناء الخاص به.