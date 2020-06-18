شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال أزمة عودة الدوري بين الجبلاية والأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضعت أندية الدورى الممتاز اللجنة الخماسية المؤقتة، التى تدير اتحاد الكرة، فى ورطة بعد رفض معظمها عودة بطولة الدورى الممتاز وإجماعها على عدم رغبتها فى عودة الدورى بسبب الأزمة المالية، وخوفا على حياة وأرواح اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الشد والجذب بين إدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، والأندية، خصوصا بعدما رفضت الأغلبية فكرة عودة الدورى، وفى مقدمتها الزمالك والإسماعيلى والمصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى ووادى دجلة والمقاصة ونادى مصر وطنطا وأسوان، التى أبلغت إدارة الجبلاية رسميا رفضها عودة الدورى، فيما وافقت أندية الأهلى وسموحة وإنبى وبيراميدز على عودة البطولة نهاية يوليو المقبل ومارست ضغوطا كبيرة لعودتها.

وبرر رؤساء الأندية رفضهم عودة البطولة بسبب الأزمة المالية الطاحنة التى تمر بها الأندية وعدم وجود موارد مالية للإنفاق على عودة الدورى واشترطوا تحمل الجبلاية ووزارة الرياضة مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية، وهو ما رفضه عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية.

فيما اتفقت الأندية واللجنة الخماسية على إنشاء رابطة الأندية المحترفة لفرق الدورى الممتاز، بحيث تكون هى التى تدير البطولات المحلية، كما ناقشت اللجنة مع رؤساء الأندية بنود لائحة النظام الأساسى ووعدت بتحقيق التعديلات التى طلبتها الأندية، خصوصا فيما مدد الترشح لانتخابات وبند الـ8 سنوات وغيرها من البنود الشائكة.

يأتى هذا فيما هدد اتحاد الكرة الأندية الرافضة لعودة الدورى بتطبيق اللائحة عليها واعتبارها منسحبة من المباريات كنوع من الضغط عليها للتراجع عن موقفها الرافض لاستكمال البطولة، وأعلن وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الاجتماع مع الأندية مثمر ومفيد للغاية، وقال: «تمت مناقشة اللائحة والبنود التى تتغير فى لائحة النظام الأساسى، وتم الوقوف على ملاحظات الأندية وسيتم الأخذ بها».

وأضاف العطار، فى تصريح للموقع الرسمى، أن هناك صعوبات بالفعل تواجه الأندية فى عودة الدورى، إلا أن عمرو الجناينى وعد بحلها وتهدئة الأجواء وتابع: «اجتماع أندية الدورى الممتاز أثمر عن إنشاء رابطة أندية الدورى الممتاز، والتى تسابق الجبلاية الزمن من أجل إشهارها كرابطة مستقلة، صاحبة قرارها تقدر على قيادة مسابقة الدورى وتحل مشاكله بكل شفافية وبحيادية ويكون أصحاب الحق هم من يديرون المسابقة».

واستقرت اللجنة الخماسية على رفع تقرير رسمى للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بموقف الأندية الرافضة لعودة الدورى وشروطها للموافقة حتى يتسنى للوزير التدخل والبحث عن حل للأزمة المالية وتكاليف التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالأندية حالة عودة الدورى، واتفق عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، على عقد جلسة مع وزير الرياضة، عقب انتهاء اتحاد الكرة من الاجتماع بالأندية، لاطلاعه على نتائج وتوصيات الاجتماعات واتخاذ قرار نهائى موعد محدد لعودة الدورى من عدمه، وعلمت (المصرى اليوم) أن الجبلاية ستقترح على الوزير فكرة الاكتفاء بعودة مسابقة كأس مصر كبداية لعودة النشاط الكروى ومتابعة حالة الإصابات بكورونا، وإذا مرت الأمور بسلام يتم استكمال الدورى بعد ضغطه للانتهاء منه فى شهرين ونصف فقط. ووفقا لمصدر بالجبلاية فإن وزير الرياضة أبدى ترحيبه بتوفير متطلبات الأندية من التعقيم، مع رفع باقى طلبات الأندية إلى مجلس الوزراء. وشهدت الجلسة الثانية للجبلاية مع أندية الدورى الممتاز، الأربعاء، انقساما بين الأندية أيضا، بين مؤيد ورافض لعودة الدورى، حيث أعلنت أندية الزمالك والإنتاج وطنطا ونادى مصر وأسوان رفضها، فيما وافق المقاولون العرب فقط على العودة، وقال أحمد مرتضى منصور، عضو المجلس، إن الحفاظ على حياة وأرواح اللاعبين أهم مليون مرة من الدورى ولقبه، سواء تم احتسابه للأهلى أو تطبيق اللائحة والإلغاء دون تحديد بطل.

ورصدت «المصرى اليوم» ردود فعل رؤساء الأندية حول اشتعال أزمة عودة الدورى، حيث تمسك محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، بقرار الدولة بعودة الدورى، مؤكداً أن عودته ستصب فى صالح جميع الأندية ماليًا، فيما أكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن ناديه مع عودة النشاط، لكنه ضد عودة الدورى بسبب الصعوبات المالية والصحية وتهديد فيروس كورونا، فضلا عن وجود 5 لاعبين محترفين خارج القاهرة لن يعودوا فى الوقت الراهن، فيما أكد ماجد سامى، رئيس وادى دجلة، رفضه القاطع لعودة الدورى، مهددًا بالتصعيد ضد الجبلاية فى حالة عدم تأجيل الدورى لمنتصف أكتوبر المقبل، وأكد استحالة استكماله وأن الأندية لن تقدر على تحمل الأعباء المالية، وقال للأسف النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، يبحث عن مصلحته فقط ويضغط لعودة الدورى من أجل الحصول على 120 مليون جنيه عائد رعاية وبث، فى حين أن باقى الأندية ستتكبد عشرات الملايين فى حال عودة الدورى دون أى فائدة، وقال بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة، إن الأندية حددت ثلاثة مطالب، وهى تحمل الدولة قيمة التعقيم التى تصل إلى 600 ألف جنيه، وتأجيل انطلاق المسابقة شهرين لاستعادة فورمة اللاعبين، بجانب دعم الأندية ماليا، وأكد: أخلينا مسؤوليتنا تجاه أى عواقب أو إصابة لاعب بالفيروس اللعين، أو عدم حصوله على مستحقاته المالية لعدم وجود دخل أو موارد مالية للنادى منذ أكثر من 4 أشهر لعدم وجود رعاية وبث مباريات.

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وأعرب حمادة صدقى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عن سعادته بعودة النشاط الرياضى من جديد، وقال: «يجب أن يكون هناك وضوح من الاتحاد فى عودة الدورى أو بداية موسم جديد»، فيما قال زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، إن قرار الدولة بعودة النشاط الكروى بمثابة عودة الحياة، والدولة تملك كل التفاصيل وأكثر دراية من الجميع بالتفاصيل، لذلك ملتزمون بكل القرارات التى تصدرها الدولة، أما الأندية الأربعة التى تحفظت على عودة الدورى فكان لها بعض المتطلبات، ومنها عودة اللاعبين الأجانب واتحاد الكرة تفهم الموقف وسيقوم بالمساعدة فى تنفيذ المتطلبات، وأضاف: «إلغاء الدورى الموسم الحالى سيكبد الأندية خسائر مالية كبيرة».

من جانبه، رحب فايز عريبى، رئيس نادى طنطا، بالقرارات التى أعلنها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بشأن عودة النشاط الرياضى مرة أخرى، وقال: «ننتظر آلية الدورى ومواعيده ومن سيتحمل التكاليف المالية لحسم موقفنا من الدورى». وقال محمد عادل فتحى، المشرف العام على كرة القدم بنادى المقاولون العرب، إنه موافق على قرار استئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وقال: «سنأخذ كافة الإجراءات الاحترازية خوفًا على اللاعبين، فسلامة اللاعبين والمدربين وجميع العاملين فى المجال الرياضى هى الأهم».