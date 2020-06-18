شكرا لقرائتكم بعد العروض الخليجية .. الإسماعيلى يوافق على رحيل شيلونجو فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب مسئولو النادى الاسماعيلى بالاستغناء عن خدمات النامبيبى شيلونجو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، حيث استفسر مسئولى الدراويش من اللاعب عن صحة تلقيه عروضاً من الخليج للرحيل عن النادى تمهيداً لدراستها فى ظل ارتباطه بتعاقد مستمر مع الإسماعيلى لمدة موسمين بخلاف الموسم الجارى، وغادر الثلاثى الناميبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا والأوغندى باتريك كادو لاعبو الإسماعيلى القاهرة متوجهين لبلادهم لقضاء الإجازة هناك قبل قرار تعليق رحلات الطيران.

واحتفل النامبيبى شيلونجو، مهاجم الإسماعيلى، بعودة مباريات كرة القدم تدريجياً بعد طول غياب بسبب جائحة كورونا، ونشر اللاعب عبر حسابه على إنستجرام جانبا من تدريباته بالكرة وعلق قائلا، "خليك آمن.. كرة القدم ستعود قريباً".

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وشارك شيلونجو متابعيه طوال فترة العزل المنزلى بهواياته، حيث نشر أحدث الأكلات التى أعدها أثناء قيامه بدور "الشيف" فى العزل المنزلى، ويلجأ شيلونجو لعدة مهن لقضاء وقت فراغه، حيث نشر فى وقت سابق صورة أثناء رعايته للأبقار وعلق قائلا، "مزارع الأسبوع"، كما نشر صورته أثناء غسيل سيارته للتغلب على وقت الفراغ أثناء العزل المنزلى.

وفى وقت سابق، رفض الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، فكرة رحيل النامبيبى شيلونجو مهاجم الدراويش، مؤكداً رغبته فى استمراره مع الفريق، وكان الإسماعيلى سيخوض لقاء مرتقبا أمام الرجاء بإياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويمرالدراويش بمرحلة من تراجع النتائج المحلية على صعيد بطولة الدورى، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالستة عشرة.