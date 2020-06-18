شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يجتمع مع معاونيه لتحديد موعد أول مران للاعبي الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى اجتماعاً اليوم الخميس مع جهازه المعاون لحسم موعد أول مران لزعيم الثغر استعداداً لعودة بطولة الدوري ، وطلب طلعت يوسف من الجهاز الإدارى بالفريق سرعة مخاطبة لاعبى الفريق الأفارقة المتواجدين فى بلادهم منذ توقف النشاط الكروى فى مصر لتوفيق أوضاعهم والعودة إلى مصر فور فتح المجال الجوى للإنضمام لصفوف زعيم الثغر بعد قرار وزير الشباب والرياضة بالأمس بعودة النشاط الرياضى يوم 25 يوليو المقبل .

ويعانى الاتحاد السكندرى من غياب 4 محترفين وهم الإيفوارى رزاق سيسيه والاوغندى إيمانويل أوكوى والمالى ويلسون اكاكبو والسورى عمر الميدانى ، بينما فضل الليبى أنيس سالتو البقاء بالإسكندرية

Advertisements

وقد أكد محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى أن ناديه أصبح فى ورطة حقيقية بعد قرار عودة التدريبات نهاية الشهر الجارى وعودة النشاط الكروى يوم 25 يوليو المقبل بسبب عدم وجود لاعبيه المحترفين وغلق المجال الجوى بين الدول فى الوقت الحالى وصعوبة عودتهم فى الوقت الحالى ، بالإضافة إلى ضرورة دخولهم العزل الصحى قبل انخراطهم مع زملائهم فى التدريبات .

وفى وقت سابق ، انتقد طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، القصور الموجود فى لوائح اتحاد الكرة بشأن المواسم التى يتم إلغاؤها دون تحديد بطل، وقال طلعت يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "أنا من أنصار اللوائح فيما يخص تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء الدورى، ولكن المواسم التى تم إلغاؤها لم يتم تحديد بطل لأن لوائح اتحاد الكرة لا يوجد فيها نص صريح بذلك وهذا يمثل علامة استفهام كبيرة".