شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مذكرة الأندية لا تشمل تحديد بطل للدورى ووزير الرياضة تفهم موقفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن تفاصيل المذكرة التى أعدتها بعض الأندية فيما يتعلق بمستقبل بطولة الدورى فى الموسم الحالى، وقال مرتضى فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك: "المذكرة تتضمن أن الموسم الحالى كأنه لم يكن ولم تتضمن وضع أى شىء فيما يتعلق ببطل الدورى".

وأضاف رئيس الزمالك: "الأمر يتعلق أيضًا بدورى الدرجة الثانية وصعود الأول من كل مجموعة إلى الدورى الممتاز"، موضحا: "فرج عامر كان من أول الأشخاص الذين طلبوا إلغاء الدورى لكن موقفه مع النادى الأهلى حاليًا".

Advertisements

وواصل مرتضى منصور: "جلستى مع وزير الرياضة كانت السبب فى تغيير لهجة اللجنة المؤقتة للاتحاد المصرى لكرة القدم مع الأندية اليوم"، موضحا أن الوزير تفهم موقف الأندية التى تطلب عدم استمرار الدورى.

وتابع رئيس نادى الزمالك أنه سيتم حسم نتيجة موقف الأندية بعودة الدورى من الإلغاء بموافقة 5 أندية مقابل رفض 13 آخرين. كما قرر مرتضى منصور مد أسبوع من غير غرامة للتجديد لأعضاء الجمعية العمومية للقلعة ليبدأ من اليوم الخميس.

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد جلسة يوم السبت الماضى، مع الفرنسى باتريس كارتيرون، شهدت التوقيع على عقود التجديد لقلعة ميت عقبة لمدة موسم جديد، بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسى من جانب أمير مرتضى المشرف على الكرة حول تجديد تعاقده مع النادى، ومن المنتظر أن تناقش إدارة الزمالك تدعيم جهاز كارتيرون ببديل للشيشينى، خاصة أن الفريق لديه مواجهة هامة مع الرجاء المغربى من المقرر أن يحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، موعدها النهائى خلال الفترة الجارية بعد تأجيلها لأجل غير مسمى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وذلك إلى جانب عودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة.