وكيل أزارو: اللاعب لم يتلق أي عروض.. ويعود للأهلي في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أكد حميد البوزيدي، وكيل أعمال المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار للاتفاق السعودي أن الأوضاع في المغرب باتت جيدة بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وقال البوزيدي في تصريحات تليفزيونية لقناة "النهار" اليوم الخميس: "نتمنى عودة الأوضاع بشكل جيد في كافة الدوريات حول العالم".

وأضاف: "لا توجد أي عروض رسمية لوليد أزارو حتى الوقت الجاري.. ما يحدث لا يتخطى اجتهادات أو حديث ودي".

وأوضح: "من المقرر عودة اللاعب للنادي الأهلي بشكل طبيعي في نهاية الموسم بعد انتهاء إعارته للاتفاق السعودي فيتبقى موسم في عقد اللاعب مع القلعة الحمراء".​