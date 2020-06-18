محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:
حازم إمام: رفضت عرضًا لتدريب أحد أندية الدوري المصري
مصدر بالزمالك لمصراوي: استقالة الشيشيني ليست نهائية.. نحاول استمراره
أسوان: لا نمانع استكمال الموسم.. ولكن بشرط
يويفا يحدد مواعيد دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021 رسميًا
أستون فيلا يتعادل سلبيا مع شيفيلد يونايتد بمشاركة تريزيجيه في بريميرليج
زكي عبدالفتاح يوضح حقيقة عرض الأهلي لبرادلي.. وطرد علاء مقلد.. وعقلية الشناوي
نابولي يمدد عقد البلجيكي درييس ميرتينز
هاني سعيد: تشاتيتش سيعود خلال أيام لقيادة تدريبات بيراميدز
مصدر يكشف لمصراوي.. كواليس خلاف أندية القسم الثاني واتحاد الكرة
مانشستر سيتي يحقق أول فوز بالبريميرليج بعد العودة بثلاثية في آرسنال
أحمد عادل: أشرف قاسم تشاجر معي بعد تفضيل الأهلي على الزمالك
نابولي يقهر يوفنتوس بركلات الترجيح ويتوج بكأس إيطاليا
مرتضى منصور: الزمالك و13 ناديًا لن يستكملوا الدوري.. والأهلي الأفضل هذا العام
أزمة أخلاقية جديدة لعمرو وردة مع صحفية يونانية
مرتضى يكشف تفاصيل جلسته مع وزير الرياضة.. ومذكرة لمنح الدوري للأهلي
المقاولون: الأهلي لم يطلب طاهر قبل اليوم.. واللاعب يفضله بعد الاحتراف
المقاولون: عودة الدوري لم تكن محل نقاش في اتحاد الكرة
أتلتيكو مدريد يكتسح أوساسونا في الدوري الإسباني
طلعت يوسف: عودة الدوري مستحيلة.. ونحتاج 8 أسابيع فترة إعداد
بروسيا دورتموند يخسر.. ولايبزج يتعادل في الدوري الألماني
لجنة مسابقات رابطة الإمارات: إلغاء الدوري لسببين.. و12 ناديا رفضوا استكماله
محارب يتحدث عن "إرهاب" نهائي الترجي وقنابل الصوت
الطويلة يطالب بتتويج الأهلي بالدوري لإعداد الموسم الأفضل بتاريخ مصر
بعد انتصار مانشستر سيتي.. ما يحتاجه ليفربول ليُتوج بالدوري الإنجليزي؟
مرتضى بعد تصريحاته بشأن تتويج الأهلي بالدوري: قلنا الموسم كأن لم يكن
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. نابولي البطل.. ثلاثية مان سيتي في آرسنال.. وطلب الخطيب من المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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