محمد سالم يكشف مفاوضات الأهلي لضمه قبل انتقاله للزمالك

أكد محمد سالم نجم المقاولون العرب، أن النادي الأهلي حاول التعاقد معه قبل انتقاله لنادي الزمالك في عام 2015.
وقال سالم خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس:"الأهلي كان يرغب في التعاقد معي وكنت على وشك الانضمام له".
وأضاف "تلقيت عرضين من اليونان والبرتغال قبل انتقالي للزمالك".
وتابع "رغبة الإدارة وراء انتقالي للزمالك وكنت أفضل الاحتراف الأوروبي".
وأتم: "لم أحصل على فرصة لإظهار إمكاناتي مع الزمالك تدربت مع 7 مدربين أثناء الموسم الذي قضيته في الزمالك طلبت ترك الزمالك بعد شعوري بصعوبة حصولي على فرصة للعب".
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