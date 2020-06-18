طارق العشري: مانويل جوزيه مثلي الأعلى في التدريب

أشاد طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، بالبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق، مشيرًا إلى أنه مثله الأعلى في المجال التدريبي.

وقال العشري خلال تصريحات تليفزيونية عبر

قناة أون تايم سبورتس: "مانويل جوزيه مدرب كبير للغاية، وهو مثل أعلى بالنسبة لي"، مضيفا: "جوزيه أول من توقع نجاحي في التدريب".

وتابع " لقب كأس مصر 2009 الأغلى خلال مسيرتي كمدير فني، وتجاهلي المستمر في ترشيحات المدير الفني للمنتخب لغز، هناك صعوبة في قيادة أي مدرب من خارج الأهلي والزمالك للمنتخب الوطني".