طارق العشري: أحتاج 10 أيام لإعادة لاعبي المصري لأوزانهم الطبيعية

تحدث طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، عن قرار استئناف النشاط الرياضي مجددًا.
وقال العشري خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "سعيد جدا بقرار عودة النشاط الكروي بدأنا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية في المصري منذ صدور قرار عودة النشاط".
وأضاف: "المصري سيعود للتدريبات الأسبوع المقبل، الراحة السلبية التي حصلت عليها الأندية بسبب كورونا طويلة جدا وغير مسبوقة،
اللاعبون في الدوريات الأوروبية الكبرى تملك قدر كبير من الاحترافية الكفيلة بحفاظها على لياقتها اللاعب هو الأساس فيأي منظومة كروية".
وتابع: "أحتاج 10 أيام من أجل إعادة اللاعبين لأوزانهم الطبيعية قبل التوقف كان من الصعب التزام اللاعبين بأي برنامج غذائي بسبب شهر رمضان وطول فترة التوقف".
وواصل: "وضعت خطة لإعداد الفريق قبل علمي بقرار عودة النشاط الفترة ستكون غير كافية لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل استئناف الدوري".
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