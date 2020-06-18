تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره فالنسيا مساء اليوم الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني " الليجا ". وتنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة . العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة . تذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا بشكل حصري عبر قناة بيإن سبورت أتش دي وان المشفره بتعليق رؤوف خليف . وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي.. Advertisements في حراسة المرمى: بتيبو كورتوا في خط الدفاع: راموس ، فاران ، ميندي ، كارفاخال . و في خط الوسط: كاسيميرو ، فالفيردي و توني كروس، إيسكو في خط هجوم : إدين هازارد و كريم بنزيما. ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة بينما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد43 نقطة .

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