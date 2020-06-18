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طارق العشري ينفي رحيل ثنائي المصري

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نفى طارق العشري المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، ما أثير عن رحيل محمود وادي وكريم العرقي عن صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال العشري خلال تصريحات تليفزيونية

عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا صحة لما تردد عن وجود نيه للاستغناء عن محمود وادي أو كريم العراقي".

وأضاف "الحفاظ على قوام الفريق الأساسي هدف المصري في الفترة القادمة".

وتابع "وجود عبد الظاهر السقا كمدير رياضي للمصري إضافة كبيرة السقا قام بدور كبير في الجوانب الإدارية".

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وواصل " هدفنا عودة المصري لمكانته الطبيعية وهو أمر ليس سهلا ".

 

 

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