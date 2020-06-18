موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره فالنسيا مساء اليوم الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا". موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. بينما تكون مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في تمام الساعة الحادية عشرمساءً بتوقيت المملكة العربية السعوجية. فيما تكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا Advertisements في تمام الساعة الثانية عشر مساءً من منتصف الليل. في تمام الساعة الثانية عشر مساءً من منتصف الليل. القنوات الناقلة لمبارة ريال مدريد وفالنسيا تذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا بشكل حصري عبر قناة بيإن سبورت أتش دي وان المشفره بتعليق رؤوف خليف. بشكل حصري عبر قناة بيإن سبورت أتش دي وان المشفره بتعليق رؤوف خليف. ويدخل ريال مدريد المباراة تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي قال لهم خلاالالتدريبات الأخيرة أنه بديل عن الفوز أمام فالنسيا وطالبهم بإستغلالالوضع على أرضهم. ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة بينما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد43 نقطة.

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