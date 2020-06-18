أشرف زكي يوضح رأيه في رحيل ثنائي الأهلي إلى بيراميدز ويشيد بـ "الشحات"

قال أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك، إنه يحب حسين الشحات، مهاجم النادي الأهلي ويحب متابعته بشكل دائم داخل وخارج الملعب.

وأكد أشرف زكي في تصريحات

خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "حسين الشحات لاعب مميز ومتواضع، وبكيت بشدة بعد رؤيتة يقبل قدم أمه علي الهواء وهو لاعب كبير ومتواضع".

وعن مفاوضات الزمالك مع أحمد فتحي وعبدالله السعيد، أشار أشرف زكي إلى أنه كان يتمنى استمرار الثنائي في صفوف النادي الأهلي واختتام مسيرتهم الكروية داخل القلعة الحمراء.