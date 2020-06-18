نفى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي نادى الزمالك ما تردد حول أرض النادي فى مدينة ٦ أكتوبر قد تم سحبها ووصفه بالكاذب . وشدد مرتضى على أن الأرض مازالت مخصصة لنادي الزمالك وتم التعاقد مع الشركه المصرية وهي شركة وطنية لبناء الاستاد والنادي الاجتماعي ومدينة رياضية. وواصل قائلًا إنهم قاموا بعمل المعاينة اللازمة وسيتم بدء العمل فيها بداية من الأسبوع القادم وأن ما تردد محض افتراء وأكاذيب، مشيرا إلى أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروج هذه الشائعة ليكون عبرة لمن يعتبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتخذ إجراء قانوني حول مروج شائعات أرض أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.