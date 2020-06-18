أشرف زكي: أتمنى عودة عمر جابر للزمالك

قال أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك، إنه يتمنى عودة عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي

بيراميدز، إلى صفوف الزمالك بداية الموسم الكروي المقبل.

وأكد أشرف زكي في تصريحات

خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "عمر جابر أحد أبناء الزمالك وأتمنى عودته من جديد إلى قلعة ميت عقبة، وهو لاعب مميز ومهم".