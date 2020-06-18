رئيس المقاولون العرب يكشف مصير عماد النحاس بشأن تدريب الفريق

كشف المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، عن مصير عماد النحاس مدرب الفريق خلال الفترة المقبلة. وقال صلاح خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " عماد النحاس باق مع المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة". عماد النحاس باق مع المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة". Advertisements وأضاف: "المقاولون العرب معروف برعايته وحرصه على جميع أبناءه منذ تأسيسه". وبسؤاله عن مصير معروف يوسف لاعب الفريق المعار من نادي الزمالك، حيث أكد محسن صلاح أن المقاولون العرب لم يحسم موقفه حتى الأن بشأن اللاعب النيجيري، مشيرًا إلى أن رئيس نادي الزمالك رحب باستمراره اللاعب مع ذئاب الجبل.

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