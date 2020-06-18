

اكتسح أتلتيكو مدريد مضيفه أوساسونا بخماسية نظيفة مساء الأربعاء في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبهذا الفوز ارتقى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى المركز الرابع في الترتيب مؤقتاً برصيد 49 نقطة بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة ريال سوسيداد (الخامس برصيد 47 نقطة) مع ديبورتيفو ألافيس الخميس.



افتتح النجم البرتغالي جواو فيليكس التسجيل للضيوف في الدقيقة 27 وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 56 وماركوس يورينتي الثالث في الدقيقة 79 والفارو موراتا الرابع في الدقيقة 83، قبل أن يختتم البلجيكي يانييك كاراسكو مهرجان الأهداف في الدقيقة 88 من عمر المباراة.



وهو الفوز الأول لأتلتيكو بعد ثلاثة تعادلات متتالية في الليغا.

المصدر: بي ان سبورت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يكتسح أوساسونا ويرتقي للمركز الرابع مؤقتاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.