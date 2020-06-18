نابولي يقهر يوفنتوس ويتوج بكأس إيطاليا



حصد نابولي، لقب كأس إيطاليا، بعد فوزه على يوفنتوس بركلات الترجيح (4-2) مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأولمبيكو، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



بدأت المباراة بضغط مبكر من يوفنتوس، حيث استغل كريستيانو رونالدو، خطأ دفاع نابولي، وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس ميريت ببراعة في الدقيقة الخامسة.



واستحوذ يوفنتوس على الكرة بشكل كامل، بينما تراجع لاعبو نابولي، ولم يكن الحل سوى التسديد من خارج منطقة الجزاء عبر بينانكور في الدقيقة 20.



وجاءت أول فرصة لنابولي في الدقيقة 24، حيث احتسب حكم المباراة، ركلة حرة مباشرة للبارتنوبي على حدود منطقة الجزاء، نفذها إنسيني والذي اصطدمت تسديدته بالقائم الأيمن للحارس بوفون.



وأهدر دييجو ديم لاعب نابولي، أخطر فرصة في الدقيقة 40، حيث تلقى كرة خلف المدافعين، وانفرد بالحارس بوفون الذي تألق في التصدي لتسديدته وحولها ركنية.



واستمرت محاولات نابولي بتسديدة أخرى من إنسيني تصدى لها بوفون في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



ومع بداية الشوط الثاني، كانت المحاولات من الطرفين ضعيفة للغاية، ولم ترتق للخطورة المطلوبة، حيث سيطر الحذر على لاعبي الفريقين.



وسدد باولو ديبالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62، مرت أعلى مرمى نابولي، وبنفس السيناريو سدد بونوتشي في الدقيقة 64 لكن بين أحضان الحارس ميريت.



وبدأ ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، التغييرات بإشراك دانيلو بدلًا من دوجلاس كوستا، على الجانب الآخر جاتوزو مدرب نابولي دفع ببوليتانو وميليك بدلًا من كاييخون وميرتينز.



ولاحقًا شارك بيانيتش ورامزي بدلًا من بيرنارديسكي وكوادرادو في يوفنتوس، وعلى الجانب الآخر في نابولي شارك آلان وهيساي وإيلماس بدلًا من رويز وروي وزيلينسكي.



وتألق بوفون حارس مرمى يوفنتوس في التصدي لتسديدة صاروخية أرضية من بوليتانو لاعب نابولي في الدقيقة 68.



وواصل لاعبو نابولي مسلسل إهدار الفرص، حيث سدد ميليك كرة قوية مرت أعلى مرمى الحارس بوفون في الدقيقة 70.



وأهدر لورينزو فرصة تسجيل هدف قاتل لنابولي في الدقيقة 83، حيث تلقى كرة عرضية في منطقة الجزاء لكنه سدد بقوة أعلى مرمى بوفون.



وكاد ماكسيموفيتش لاعب نابولي، أن يخطف هدف الانتصار لنابولي في الدقيقة 91، لكن تألق بوفون حارس يوفنتوس في التصدي للكرة.



وانتهى شوط المباراة الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.



وأضاع ديبالا الركلة الأولى ليوفنتوس، وبعده دانيلو سدد بقوة بعيدًا على المرمى، بينما سجل لنابولي إنسيني وبوليتانو، وسجل ليوفنتوس أول مرة بونوتشي.



وانتهت ركلات الجزاء بفوز نابولي بنتيجة (4-2) ليتوج البارتنوبي باللقب على حساب السيدة العجوز.



المصدر: موقع كورة