رياضة | ناصر ماهر يطالب الأهلي بحسم مصيره نهائيا من أجل دراسة العروض التي تلقاها

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر ناصر ماهر يطالب الأهلي بحسم مصيره نهائيا من أجل دراسة العروض التي تلقاها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على عودة أكرم توفيق، لاعب الفريق المعار إلى صفوف الجونة.

وقامت إدارة الأهلي بإبلاغ إدارة الجونة، بانتهاء إعارة أكرم توفيق بنهاية الموسم الجاري، ليعود إلى القلعة الحمراء مطلع الموسم الجديد.

وعلى ضوء ذلك تسائل ناصر ماهر، لاعب الفربق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى فريق سموحة، عن مصيره خلال الفترة المقبلة سواء بالعودة أو الرحيل، خاصة أن عقد إعارته سينتهي نهاية الموسم الحالي.

صانع ألعاب الأهلي المعار إلى سموحه، طالب جهاز الكرة بالقلعة الحمراء بضرورة حسم أمره بشكل نهائي، خاصة أنه يمتلك أكثر من عرض من بعض الأندية التي تطلب خدماته.