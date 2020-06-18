رياضة | الأهلي يدرس عروض ثنائي خط الوسط لإعارتهما خلال الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس عروض ثنائي خط الوسط لإعارتهما خلال الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد محمود وكريم نيدفيد، عرضين للاعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقوم جهاز الكرة بالنادي الأهلي، في الوقت الحالي بدراسة تلك العروض، وحسم أمرهم بشكل نهائي.

ويفكر جهاز الكرة في هذه الخطوة بجدية من أجل عودة الثنائى لاكتساب حساسية المباريات من جديد، خاصة بعدما ابتعدا عن الملاعب لفترات طويلة بسبب الإصابات.

ويرى الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، أن منطقة خط الوسط ستكون بها تكدس كبير، خاصة بعدما استقر على عودة أكرم توفيق المعار للجونة.