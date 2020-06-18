رياضة | أشرف زكي: الزمالك لا يعاني من أزمات مالية ويؤكد الأهلي حاسم الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر أشرف زكي: الزمالك لا يعاني من أزمات مالية ويؤكد الأهلي حاسم الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أشرف زكى أمين صندوق نادى الزمالك عن الموقف المالي للقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية مؤكدًا أن النادى لا يعانى من أى أزمات مادية.

وقال أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك، إن القلعة البيضاء لا تعاني من أي أزمات مالية على الإطلاق في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأكد أشرف زكي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "نادي الزمالك كبير وقادر على تخطي الأزمة المالية بشأن فيروس كورونا، ولا نعاني من أي أزمات مالية على الإطلاق".

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وتابع: "الزمالك كان اوضتين وصالة وكنت بغير من أندية الجزيرة والصيد لكنه تحول لاكبر نادي في مصر، ومخدتش رأي حد في مسألة ترشحي للزمالك واللاعبين السابقين فرحوا بهذا القرار".

وقال أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك، إن لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز شبه محسوم لصالح النادي الأهلي في ظل فارق النقاط الكبير بين أقرب منافسيه.

وأضاف: "توقعت أن يخرج الزمالك منتصراً في فبراير علي الترجي والأهلي، وعلي الجميع أن يتكاتف من أجل البلد و أناشد مجلسي الزمالك والاهلي بعمل مبادرة من أجل مصر".