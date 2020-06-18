رياضة | إنتر ميلان يرغب فى ضم نجمي ريال مدريد ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يرغب فى ضم نجمي ريال مدريد ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة قوية لدى فريق إنتر ميلان الإيطالي فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة"سبورت ميدياست" أن النيراتزوري بقيادة أنطونيو كونتى يرغب فى ضم لاعب ريال مدريد والمعار لصفوف بوروسيا دورتموند الالماني اللاعب المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن المتألق خلال الفترة الماضية.

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وأشارت الصحيفة أيضًا أن إنتر يريد ضم جابريبل خيسوس لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن انتر يرغب فى التعاقدات بمبلغ رحيل مهاجم الفريق لاوتارو مارتينيز المحتمل لبرشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن من الصعب أن يوافق السيتي على بيع خيسوس خاصة أن اللاعب من العناصر الأساسية للفريق .