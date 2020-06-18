رياضة | الأهلي يعقد بروتوكول مع عملاق الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعقد بروتوكول مع عملاق الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس النادى الأهلى العودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة بعد فترة توقف دامت لثلاث أشهر بسبب كورونا .

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي استعان بتجربة نادي بايرن ميونيخ الألماني، من أجل اتخاذ الاجراءات الاحترازية قبل عودة فريق الكرة إلي التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي.

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وأوضح عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "أي نادي في العالم خلال فترة استئناف التدريبات يعتمد على بروتوكول للخطوات الاحترازية".

وتابع: "الأهلي خاطب ريال مدريد وبايرن ميونيخ .. ورد الأخير علي النادي الاهلي وأرسل البروتوكول الخاص به".

وأتم: "البروتوكول يشمل تعقيم الغرف وكيفية تقسيم اللاعبين خلال التدريبات وغيرها من الأمور الاحترازية".