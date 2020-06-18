بعد توقف بسبب كورونا.. عودة دوري الأبطال والدوري الأوروبي

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر استئناف بطولة دوري الأبطال والدوري الأوروبي بنظام البطولات المجمعة.

أعاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسم مسار استكمال موسمه الذي عكره كورونا، بقرار استئناف مسابقته الأبرز، دوري الأبطال، بنظام بطولة مصغرة تستضيفها لشبونة. كما ستكتمل مسابقة الدوري الأوروبي بنظام مماثل في أربع مدن ألمانية.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء (17 يونيو 2020) أن مسابقة دوري الأبطال المعلقة منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستكمل بنظام "بطولة مصغرة" في لشبونة اعتبارا من 12 أغسطس المقبل.

وأشار الاتحاد على هامش اجتماع للجنته التنفيذية بدأ اليوم، إلى أن المسابقة القارية ستقام اعتبارا من الدور ربع النهائي، بموجب أدوار إقصائية من مباراة واحدة في العاصمة البرتغالية التي ستستضيف المباراة النهائية في 23 أغسطس.

وستلعب آخر أربع مباريات من دور 16، حين يلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد وبايرن ميونيخ مع تشيلسي كما يلعب يوفنتوس ضد أولمبيك ليون وبرشلونة ضد نابولي، يومي السابع والثامن من أغسطس آب في نفس الملاعب المحددة سابقا أو في البرتغال. وتأهل باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد وأتلانتا ورازن بال شبورت لايبزيغ بالفعل إلى دور الثمانية. وقال الكسندر تشيفرين رئيس اليويفا إنه يتوقع إقامة المباريات بدون جماهير رغم وجود فرصة صغيرة في تغيير ذلك.

ويقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 من أغسطس، ونصف النهائي في 18 و19، والمباراة النهائية في الـ23 من الشهر نفسه.

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وأعلن الاتحاد القاري أن مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية لدوري الأبطال، ستقام على الملعبين الخاصين لناديي ببنفيكا وسبورتينغ. وفي حال استكمال الدور ثمن النهائي في البرتغال، يتوقع استخدام ملعب في بورتو والملعب الخاص بغيمارايش.

وكانت المباراة النهائية مقررة في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في 30 مايو الماضي.لكن يويفا أكد أن المدينة التركية ستستضيف نهائي المسابقة لموسم 2020-2021، على أن تستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية نهائي 2022 بعدما كان من المقرر ان تستضيف نهائي الموسم المقبل.

استكمال الدوري الأوروبي في غرب ألمانيا

وستستكمل المسابقة الثانية للأندية، أي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بنظام مماثل في أربع مدن تقع كلها بغرب ألمانيا، وهي دوسلدورف، دويسبورغ، غيلزنكيرشن ثم كولونيا، التي تقام بها المباراة النهائية للبطولة في 21 أغسطس، بدلا من مدينة غدانسك البولندية.

وتتبقى 10 مباريات في الدور ثمن النهائي لـ"يوروبا ليغ" موزعة كالآتي: مباراتان من الذهاب، وكامل مباريات الإياب. ويستكمل هذا الدور في الخامس والسادس من أغسطس، على أن يقام ربع النهائي في 10 و11 منه، ونصف النهائي في 16 و17 منه، والنهائي في 21 منه. ووافق يويفا على البنود الأساسية للبروتوكول الصحي الذي سيعتمد لاستكمال المنافسات على أن توضع اللمسات الأخيرة للإجراءات خلال الأسابيع المقبلة. وفي الظروف الراهنة، سيؤدي جمع الفرق في مكان واحد الى الحد من التنقلات والسفر بالنسبة الى الفرق.