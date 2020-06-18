شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يسقط في فخ الهزيمة أمام ماينز في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق بوروسيا دورتموند، في فخ الهزيمة على ملعبه ووسط جماهيره، أمام فريق ماينز المهدد بالهبوط، بهدفين مقابل لا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب «سيجنال إيدونا بارك» في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم ماينز بالهدف الأول عن طريق اللاعب جوناثان بوركاردت في الدقيقة 33، والهدف الثاني عن طريق اللاعب جيان فيليب في الدقيقة 49، ليرتفع رصيد ماينز إلى 34 نقطة في المركز الـ16، بينما توقف دورتموند عند 66 نقطة في المرتبة الثانية.

وفي مباريات أخرى، فاز ليفركوزن على كولن 3-1، وسقط أوجسبورج أمام مُضيفه هوفنهايم 1-3، وتعادل لايبزيج مع فورتونا دوسلدوف 2-2.

سيطر دورتموند على مجريات اللعب منذ البداية، وسط تراجع واضح من الضيوف حتى منطقة جزائهم، لكن هيمنة أصحاب الأرض لم تكلل بأي فرص حقيقية.

وعلى مدار 25 دقيقة، فشلت كافة محاولات أسود الفيستيفال على مرمى ماينز، إذ لم يخرج أي تسديدة بين القائمين.

وعلى عكس سير المباراة، استطاع ماينز مباغتة دورتموند بهدف من أول فرصة، بعد تمريرة عرضية من ريدل باكو، قابلها بوركاردت بضربة رأسية رائعة إلى داخل الشباك.

وشن أشرف حكيمي هجمة من الجانب الأيمن، مرسلًا عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لكن زميله رافائيل جيريرو أطاح بالكرة خارج الملعب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف (1-0).

وجاءت بداية الشوط الثاني مغايرة تمامًا، بعدما وصل ماينز بفرصتين متتاليتين لمرمى الحارس رومان بوركي، الذي ذاد عن مرماه ببراعة.

Advertisements

وبعد تصدي بوركي للفرصة الثانية، ارتدت الكرة إلى أحد لاعبي ماينز، ليعيقه لوكاس بيشتشيك، مما دفع الحكم لاحتساب ركلة جزاء، انبرى لها ماتيتا ونفذها بنجاح، ليضيف الهدف الثاني للضيوف.

وكاد ماتيتا أن يضيف الهدف الثالث بعدما تسلم تمريرة عرضية أرضية، قابلها بتسديدة قوية علت العارضة.

ونفذ حكيمي ركلة حرة بتسديدة رائعة، كادت أن تسفر عن هدف، لولا براعة الحارس فلوريان مولر، الذي حولها إلى ركنية، لتمضي الدقائق ويخسر دورتموند المباراة (0-2).