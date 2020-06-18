شكرا لقرائتكم طارق العشرى: لن نبيع وادى والعراقى للأهلى أو الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، أنه لا يوجد نية للاستغناء عن أى لاعب فى الفريق خلال المرحلة المقبلة ، بعدما ترددت أنباء تفيد برحيل الفلسطينى محمود وادى و كريم العراقى الى القطبين الاهلى و الزمالك بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأوضح طارق العشرى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت لبرنامج ملعب أون مع الاعلامى أحمد شوبير أنه قام بالمشاركة فى اختيار عبد الظاهر السقا قائد منتخب مصر السابق لمنصب مدير الكرة لفريق المصرى البورسعيدى و ظهر قدرات تنظيمية رائعة .

وأشار طارق العشرى أنه وضع خطة عودة الفريق الى التدريبات منذ فترة و قبل أعلان عودة النشاط الرياضى و سوف يشهد صعوبة فى البداية بسبب زيادة أوزان اللاعبين .

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وأختتم طارق العشرى تصريحاته أنه يفضل أستكمال الموسم الحالى من بطولة الدورى المصرى لتحديد بطل و معرفة الفرق الهابطة و الاندية المشاركة فى البطولات الافريقية و العربية .

قرر الفلسطينى محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى غلق ملف الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد قرار وزير الشباب والرياضية الدكتور أشرف صبحى بعودة التدريبات نهاية الشهر الجارى وعودة النشاط الرياضى يوم 25 يوليه المقبل .

كان اللاعب قد تلقى بعض العروض الخارجية وتحديدا من بعض أندية الدورى التونسى للتعاقد معه فى الصيف ورفض اللاعب الرد بشكل رسمى وانتظر حتى تحديد موعد النشاط الرياضى فى مصر خاصة وأنه يرحب بالبقاء مع الفريق البورسعيدى أفضل من الانتقال لاحد الأندية فى الوقت الحالى .

كان اسم محمود وادى ارتبط بالانتقال للزمالك وبيراميدز خلال الفترة الماضية قبل أن يغلق طارق العشرى المدير الفنى للمصرى ملف الرحيل فى وجه أى لاعب بالفريق لحين حل أزمة القيد الموقعة على الفريق من الفيفا والتى تحرم النادى من التعاقد مع أى لاعب حتى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .