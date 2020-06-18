شكرا لقرائتكم محمد سالم: طلبت الرحيل من الزمالك بعد شهر والأهلى طلبنى في 2015 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد سالم مهاجم فريق المقاولون العرب أن الاهلى فاوضه في موسم 2015 قبل الانتقال إلى الزمالك موضحا أن الأمور فشلت بسبب موافقة إدارة ناديه على انتقاله إلى القلعة البيضاء أثناء تواجده بمعسكر منتخب مصر الاولمبى.

وأوضح محمد سالم خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت لبرنامج ملعب أون مع الاعلامى أحمد شوبير أنه يفضل الاحتراف الخارجى فى ذلك التوقيت حيث كان يمتلك بعض العروض من الدورى اليونانى و البرتغالى و لكن تم رفضها بسبب ضعف المقابل المادى .

وأشار محمد سالم أنه طلب من مسئولى الزمالك الرحيل عقب شهر واحد فقط من الانضمام الى القلعة البيضاء و ذلك بسبب عدم منحه فرصه من المشاركة فى المباريات و تولى 7 مدربين فى ذلك التوقيت .

استأنف محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، تدريباته المنزلية بعد تمام شفائه من الجراحة التي أجراها مؤخراً باستئصال الزائدة، وخاض محمد سالم تدريباته المنزلية للحفاظ على لياقته البدنية استعداداً لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة، وفقاً للبرنامج التدريبي الذي وضعه عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل خلال فترة التوقف.

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ويقدم محمد سالم واحدًا من أفضل مواسمه الكروية مع المقاولون العرب، حيث استطاع صانع ألعاب الذئاب تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين خلال مشاركته فى دقائق معدودة مع الفريق، قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث أكد محمد سالم، في تصريحات سابقة، أن عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل هو أفضل مدير فنى فى النصف الأول من بطولة الدورى العام، رغم تصدر النادى الأهلى تحت قيادة السويسرى رينية فايلر مدرب الفريق جدول الايجيبشن ليج.

وأضاف سالم ، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، دون أى مجاملة عماد النحاس هو أفضل مدرب، خاصة بعدما حقق هذه النتائج بالإمكانيات التى يمتلكها، والحالة التى خلقها بالنادى، وساعدنا على ذلك قرب الأعمار بين اللاعبين والجهاز الفنى، فنحن نحترمهم ونقدرهم، ولكن نتعامل وكأننا كلنا لاعبين وهذا هو سر نجاح الفريق، وغير موجود فى أى فريق آخر.

وأضاف هداف المقاولون متحدثًا عن رينيه فايلر، بالتأكيد فايلر يسير بخطى ناجحة مع الأهلي، لكن إذا لم ينجح فى الأهلى فأين يحقق النجاح، توفرت له كل الإمكانيات، على عكس عماد النحاس صنع نجاحة بأقل الإمكانيات.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.