شكرا لقرائتكم أسوان: الجنايني حول أزمتنا المالية إلى وزير الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مجدي سبالك، نائب رئيس نادي أسوان، إن حديثهم مع اللجنة الخماسية في اجتماع اليوم تطرق إلى عدة موضوعات أبرزها عودة الدوري وخريطة عودة التدريبات والمباريات.
وأكد سبالك في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رئيس اللجنة الخماسية أكد على ضرورة استكمال الدوري لأنه قرار دولة".
وأضاف: "أسوان موافق على عودة الدوري وهناك بروتوكول طبي سنتبعها ولكن عندنا أزمات مالية كبيرة نعاني منها ولكن عمرو الجنايني، وعدنا بعرض الأمر على وزير الرياضة".
كانت هذه تفاصيل خبر أسوان: الجنايني حول أزمتنا المالية إلى وزير الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.