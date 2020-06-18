شكرا لقرائتكم أسوان: الجنايني حول أزمتنا المالية إلى وزير الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مجدي سبالك، نائب رئيس نادي أسوان، إن حديثهم مع اللجنة الخماسية في اجتماع اليوم تطرق إلى عدة موضوعات أبرزها عودة الدوري وخريطة عودة التدريبات والمباريات.

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وأكد سبالك في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رئيس اللجنة الخماسية أكد على ضرورة استكمال الدوري لأنه قرار دولة".

وأضاف: "أسوان موافق على عودة الدوري وهناك بروتوكول طبي سنتبعها ولكن عندنا أزمات مالية كبيرة نعاني منها ولكن عمرو الجنايني، وعدنا بعرض الأمر على وزير الرياضة".