شكرا لقرائتكم شاهد .. الظهور الأول لـ أحمد فتحى وزوجته بعد شفائها من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر أحمد فتحى نجم الأهلي والكرة المصرية المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز، مع زوجته نورا إسماعيل بعد تعافيها من فيروس كورونا، وأكدت المسحة الثالثة التي أجرتها أسرة أحمد فتحى تعافيهم التام بعد اصابتهم مؤخراً بفيروس كورونا المستجد، وتلاشت أعراض فيروس كورونا عن أسرة أحمد فتحى وأصبحوا بصحة جيدة، إلا أن إجراء المسحة شرط أساسى قبل خروجهم من العزل وقضاء حياتهم بشكل طبيعى، في الوقت الذي كانت قد اثبتت المسحة الثانية تعافيهم أيضاً، بينما جاءت المسحة الثالثة لتأكيد تعافيهم بشكل كامل.

أحمد فتحى

وحرص "ميدو" صديق أحمد فتحى، على زيارته فى المنزل للإطمئنان على سلامته وسلامة الأسرة، كما إلتقط أول صورة للاعب بيراميدز الجديد وزوجته بعد تعافيها من فيرس كورونا.

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ولم يصب أحمد فتحي نفسه بالكورونا حيث أثبتت التحاليل والإشاعات التى أجراها عدم إصابته، وأن العدوى انتقلت لأسرته فقط، وعلق أحمد فتحي على إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب الجوكر على إنستجرام فى وقت سابق:"أشكركم جميعاً على الدعاء اللهم اجعله مستجابا واشفى كل مريض ولا نرى فى أهلى وزوجتى وأسرتى والناس أجمعين أى سوء".

وأجرى مسئولو الأهلى اتصالات مكثفة مع أحمد فتحى حيث اطمئن أكثر من مسئول فى النادى على أحمد فتحى وأسرته، وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى مع فتحى بشكل متواصل خلال الساعات الماضية للاطمئنان عليه وتأكد عبد الحفيظ من سلبية "عينة" أحمد فتحى بعدما خضع للمسح خلال الساعات الماضية، ليتأكد عدم إصابة نجم الفريق بالفيروس، وتمنى مسئولو القلعة الحمراء لأسرة اللاعب الشفاء العاجل.