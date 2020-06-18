شكرا لقرائتكم سلطان: سنجتمع مع الأجهزة الطبية لكل الفرق لابلاغهم بالبروتوكول قبل العودة للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك اجتماع مع الأجهزة الطبية لكل الفرق بالدوري من أجل إبلاغهم ببروتوكول الإجراءات الاحترازية.

وأكد سلطان في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "قبل عودة التدريبات يجب أن نبلغ كافة الاجهزة الطبية بتلك الإجراءات الاحترازية لتنفيذها فورا"

وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على الأندية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي من يخالف تلك التعليمات"

وعن موقف اللاعب الذي سيتعرض لكورونا خلال التدريبات، شدد: "سيتم خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية وحال اكتشاف أي حالة سيتم استبعاد اللاعب من المباراة وبدأ عزله واتخاذ الإجراءات الطبية"

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وكشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد أي نادي سيتم مخالفة الإجراءات الاحترازية.

وأكد سلطان في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أي نادي سيخالف الإجراءات سيتم استبعاده من الدوري للحفاظ على سلامة الجميع"

وتابع: "سيكون هناك لجان ستمر على جميع الأندية لمعرفة مدى تنفيذهم للإجراءات الموضوعة والبروتوكول.