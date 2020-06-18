شكرا لقرائتكم أشرف زكي : هيطلعوا عليا لقب صاحب الفضل بسبب روجينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك، إنه لن يستطيع الابتعاد عن عمله الأساسي كممثل.

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وأكد أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية: "هيطلعوا عليا لقب صاحب الفضل بسبب روجينا زوجتي بعد الدور الذي ظهرت به في مسلسل البرنس".

وأتم: "محمد رمضان خيب ظنون منتقديه وقدم مسلسل أكثر من رائع بعدما قدم مسلسل البرنس في شهر رمضان الكريم".