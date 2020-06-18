شكرا لقرائتكم أشرف زكي يكشف كواليس حديثه مع مرتضى بشأن برنامج رامز جلال وعقوبة طارق حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك، إنه قام بالحديث مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وقام بتهدئته بشأن برنامج رامز جلال بعدما أوضح له أن فكرة البرنامج ترفيهية. وأكد أشرف زكي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طارق حامد تقبل العقوبة بعد ظهوره مع رامز بصدر رحب" Advertisements وتابع: "مرتضي منصور متابع جيد للدراما ومعجب جداً بمسلسل ليالينا ٨٠.. ومعظم نجوم الفن والغناء من الزملكاوية ويكفي الأهلاوية وجود بيومي فؤاد".

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