شكرا لقرائتكم أشرف زكي: أحب حسين الشحات.. وكنت أتمنى إعتزال "السعيد وفتحي" في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك، إنه يحب حسين الشحات، مهاجم النادي الأهلي ويحب متابعته بشكل دائم داخل وخارج الملعب. Advertisements وأكد أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية: "حسين الشحات لاعب مميز ومتواضع، وبكيت بشدة بعد رؤيتة يقبل قدم أمه علي الهواء وهو لاعب كبير ومتواضع". وعن مفاوضات الزمالك مع أحمد فتحي وعبدالله السعيد، أشار أشرف زكي إلى أنه كان يتمنى استمرار الثنائي في صفوف النادي الأهلي واختتام مسيرتهم الكروية داخل القلعة الحمراء.

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