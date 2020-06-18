شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الأندية ستحسم إلغاء الدوري بـ 13 صوت مقابل 5 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه سيتم حسم نتيجة موقف الأندية بعودة الدوري من الإلغاء بموافقة 5 أندية مقابل رفض 13 أخرين .

كما قرر مرتضى منصور: مد أسبوع من غير غرامة للتجديد لأعضاء الجمعية العمومية للقلعة ليبدأ من غدا الخميس.

فيما حرص النائب محمد مصيلحي رئيس نائب الاتحاد السكندري على فتح خط مفاوضات مع نظيره المستشار مرتضى منصور لرئيس نادى الزمالك على الهواء لضم أحمد رفعت وسيسيه لصفوف الاتحاد بتجديد إعارتهما.

كما وجه محمد مصيلحي له الدعوة لزيارة النادي قائلا : أدعوك لزيادة نادى الاتحاد هنا في الإسكندرية في القريب العاجل، فرحب رئيس الزمالك خلال مداخلتهما الهاتفية لقناة الزمالك ، ورد عليه قائلا : محمد مصيلحي حدودتة إسكندرانية وابن بلد ، والزمالك والاتحاد علاقتهما جيدة جدا.

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وواصل رئيس الاتحاد السكندري في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، الذى حرص على تخصيص وقت الحلقة لضيوف نادى الاتحاد السكندري يوسف حمدي لاعب نادى الزمالك والاتحاد السابق ، ومحمد عمر ", مدرب ولاعب الفريق السابق، قائلا إن محمد عمر تحت أمر الاتحاد السكندري طول الوقت، وفى أي زمن يلبي نداء الفريق .

كماتمنى مصيلحي الشفاء لنجلة خالد الغندور ، وهنأ المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك بعيد ميلاده ، وشكره على احتفالية قناة الزمالك بمئوية الاتحاد السكندري.