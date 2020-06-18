شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: المثلوثي وقع للترجي.. واللاعب اتفق مع الزمالك بعد تراجع بطل تون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لصفاقسي التونسي الذي اقترب من الانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقع علي عقود انتقاله للترجي التونسي قبل الدخول في مفاوضات مع الزمالك.

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وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار: " الترجي التونسي تراجع عن إتمام التعاقد بسبب رغبتهم في ضم حمدي النقاز".

وأضح: "تراجع الترجي التونسي عن الصفقة تسبب في موافقة المثلوثي علي الانضمام للزمالك".