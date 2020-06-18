حسين السيد: نيبوشا المدير الفني للزمالك لم يكن يستمع لنصائح معاونيه

جدة - عمرو شويل كشف حسين السيد حارس مرمي الزمالك الأسبق ومدير الكرة السابق بالفريق انه لم يتردد لحظة عندما عرض عليه تولي منصب مدير الكرة في الزمالك مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ايناسيو، وأضاف حسين السيد في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 انه تم اختياره في هذا المنصب لانه وجه جديد علي اللاعبين وسيتمكن من تطبيق اللوائح الداخلية للفريق باكمل وجه.

وقال السيد في تصريحات تلفزيوينة لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر فضائية أون تايم سبورت 2، مساء الأربعاء، أن الصربي نيبوشا المدير الفني للزمالك الأسبق لم يكن يستمع لنصائح معاونيه وكان يتخذ قرارات دون الاستماع لنصائح من أحد، مضيفا أن سبب رحيل نيبوشا عن الزمالك هو عدم تجانسه فكريا مع طبيعة اللعب في الدوري المصري.

ويعتبر حسين السيد واحد من أهم الحراس فى تاريخ القلعة البيضاء، حصد العديد من البطولات مع قلعة ميت عقبة، وكتب اسمه فى سجل الحراس المميزين إلا أنه لم يكن له حظ مع المنتخب الوطنى طوال مسيرته بالملاعب، بعدها اختفى عن الأنظار فترات طويلة حتى عاد للأضواء بتوليه منصب مدير الكرة بالزمالك، ولكن التجربة لم تستمر طويلاً.