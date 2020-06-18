شكرا لقرائتكم أشرف زكي: الدوري محسوم للأهلي.. وأناشد الزمالك والأهلي بمبادرة من أجل مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك، إن لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز شبه محسومة لصالح النادي الأهلي في ظل فارق النقاط الكبير بين أقرب منافسيه.

وأكد أشرف زكي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هدفي هو عودة النشاط الفني مرة أخرى وعلى الدولة أن تبحث عن حلول أخري لعودة النشاط".

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وأضاف: "توقعت أن يخرج الزمالك منتصراً في فبراير الأسود علي الترجي والأهلي، وعلي الجميع أن يتكاتف من أجل البلد و أناشد مجلسي الزمالك والاهلي بعمل مبادرة من أجل مصر".