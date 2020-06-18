شكرا لقرائتكم أشرف زكي: أنا مشجع متعصب للزمالك وكنت أنتظر الخطيب في الشارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف زكي، أمين صندوق نادي الزمالك، إنه تربى داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك قبل أن يتجه إلى مجال التمثيل.

وأكد أشرف زكي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الجوهري الصغير هو من قام بضمي لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، وكنت ضمن المشجعين لحظة سقوط المدرجات في مباراة ديربي كاونتي".

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وتابع: "أنا مشجع متعصب للزمالك لكني أحترم الجميع وكنت أنتظر الخطيب وانا صغير في الشارع وحضرت مباراة اعتزال علي ابو جريشة في التتش، والفن والرياضة هي القوة الناعمة وسلاح صد العديد من المشاكل".