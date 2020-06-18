شكرا لقرائتكم الجبلاية: تعيين مراقب طبي في كل مباريات الدوري بعد استئنافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد سلطان في تصريحات خاصة في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أبلغت اللجنة الخماسية بضرورة تعيين مراقب طبي في كل مباراة لقياس مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية وهو ما اعتمده أعضاء اللجنة"

وتابع: "سيقوم المراقب بتدوين كافة الأخطاء حال عدم اي لاعب أو أي فرد تلك الإجراءات على أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده"

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وقال محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن اللجنة الخماسية بالاتحاد، يدرس عمل مسحة لكل لاعب قبل المباريات.

وأكد سلطان: "سيتم عمل فحوصات طبية بشكل مستمر وقياس درجات حرارة وندرس عمل مسحة لكل لاعب للاطمئنان عليهم بشكل دوري"

وتابع: "كما ندرس تدشين قاعدة بيانات طبية للاعبين لتدوين ومتابعة حالة اللاعبين وأعراضهم بشكل مستمر"